Тбілісі наполягає на негайному вступі до НАТО

Грузія наполягатиме на негайному вступі до Північноатлантичного альянсу.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив голова Комітету із зовнішніх зв`язків парламенту Грузії Лаша ЖВАНІЯ.

«У практиці останньої хвилі розширення НАТО не було, що країна, оминувши ПДЧ, вступає до Альянсу, але й не було практики, коли одна держава окуповує іншу державу. Мир змінюється, і змінюється блискавично. Ми наполягатимемо на негайному вступі до Альянсу», - сказав Л.ЖВАНІЯ.

Він переконаний, що Північноатлантичний альянс міг зіграти свою роль – проголосувати за План дій щодо членства в НАТО для Грузії і України на саміті в Бухаресті у квітні цього року, і тоді б не сталося того, що зараз відбувається на території Грузії.

«Цього не було зроблено, що дало зелене світло російським агресорам на території Грузії. Зараз НАТО може виправити ситуацію і дати ПДЧ якнайшвидше Україні і Грузії, а надалі вирішити питання членства наших країн в НАТО», - наголосив Л.ЖВАНІЯ.

На його думку, інакше, особливо для Грузії, настане дуже важкий період. «Якщо Альянс вирішить питання членства для Грузії й України, то це буде краще для Європи, для всього світу», - впевнений грузинський депутат.

Як вважає Л.ЖВАНІЯ, «Росія хоче довести світові, що більше не дозволить НАТО розширюватись біля її кордонів».

Грузинський депутат упевнений, що миротворчі сили в Грузії будуть інтернаціоналізовані.

«Інтернаціоналізувати миротворців абсолютно реально, адже Європа вже зрозуміла, що Росія є стороною конфлікту і не може бути миротворцем у цьому конфлікті. Розглядаються варіанти введення миротворців під егідою ОБСЄ, ООН», - сказав Л.ЖВАНІЯ.

На запитання, чи не заблокує РФ таке рішення, він відповів: «Міжнародне співтовариство має цим зайнятися. Було багато питань у світі, коли Росія чинила опір багатьом резолюціям і рішенням, але вони всі були прийняті».

Л.ЖВАНІЯ пояснив, що Грузія вийшла з СНД через те, що ця організація не могла зупинити агресію. «Ми не говоримо про те, що ми одержимо (у зв`язку з виходом з СНД - УНІАН). Мотивацією стало те, що ми не можемо залишатися в тій організації, яка була абсолютно безсила зупинити агресію одного члена організації проти іншого», - сказав Л.ЖВАНІЯ.

Він додав, що, крім того, СНД було створене Росією, що продовжує домінувати в цій структурі.

На думку депутата, «зараз Грузія виграє інформаційну війну на Заході. Азія і Близький Схід – під російською дією. Ми сподіваємось, що за допомогою наших партнерів ми покажемо світові, що реально сталося в Грузії», - сказав Л.ЖВАНІІЯ.

Водночас, він відзначив, що Грузія неспроможна протистояти воєнній агресії з боку Росії. «На воєнному фронті, перед російським, непрогнозованим ведмедем Грузія програє. У нас немає стільки солдатів, і ми не маємо права занапастити їх життя, воюючи проти російської анексії», - сказав Л.ЖВАНІЯ.

При цьому він вважає, що Грузія має успіхи на дипломатичному фронті. Л.ЖВАНІЯ відзначив, що візити світових лідерів до Тбілісі активізують світову спільноту, хоча й із запізненням.

«Ми сподіваємось, що міжнародне співтовариство зможе показати Росії, що вона виявиться в міжнародній ізоляції, якщо не відмовиться від своїх імперіалістичних намірів», - наголосив він.

Крім того, грузинський депутат вважає, що агресія Росії проти Грузії може призвести до «розморожування» інших конфліктів на пострадянському просторі. «Не треба забувати про конфлікти на території колишнього СРСР – у Молдові, в Грузії, Нагірному Карабаху, під великим питанням Крим. Якщо Росії вдасться задумане в Грузії, вона відчує в собі впевненість і безкарність», - сказав Л.ЖВАНІЯ.

Він переконаний, що після агресивні дії Росії торкнуться не тільки Грузії й Кавказу, а й Європи і Близького Сходу, «всього, де є російські інтереси».