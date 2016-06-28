Туреччина та Ізраїль відновили дипломатичні відносини - ЗМІ

Як передає Газета. Ru з посиланням на CNNTurk, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Туреччини.

За інформацією дипломатичних джерел, угоду було підписано вранці 28 червня в турецькому МЗС. Ізраїль був представлений дипломатом Доре Голдом.

Меморандум про взаєморозуміння двох сторін буде підписано окремо.

Як повідомляв УНІАН, Тель-Авів і Анкара досягли угоди про нормалізацію відносин після тривалої дипломатичної кризи.

Різке охолодження відносин між двома стратегічними партнерами відбулося в 2010 році після інциденту з "Флотилією свободи", коли ізраїльські сили перехопили турецьке судно "Маві Мармара", що намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа. При цьому загинули 10 турецьких пропалестинських активістів. Ізраїль заявив тоді, що рейд був здійснений з метою перевірки судна на предмет зброї. В результаті з Анкари був відкликаний ізраїльський посол, а Тель-Авів залишив представник Туреччини.