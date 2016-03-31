У Туреччині затримали ймовірного вбивцю пілота російського Су-24

Про затримання повідомив телеканал Haber Turk, передає Медуза.

За даними каналу, Челік був узятий під варту в Ізмірі, куди приїхав разом з друзями. Всього у групі було 14 осіб, у них був виявлений один автомат Калашникова з великою кількістю патронів.

Газета Hurriyet, яка також повідомила про затримання Челіка, пише, що в Ізмірі він святкував повернення із Сирії. Газета не уточнює, чи пов'язаний його арешт з вбивством російського льотчика.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада турецькі військові збили російський літак, що порушив повітряний простір країни.

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Один з двох пілотів збитого літака Олег Пєшков помер після катапультування, однак другий був врятований і доставлений на російську військову базу в Сирії. Тіло загиблого Туреччина передала Росії.

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