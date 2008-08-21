Влада Іспанії повідомили про 153 загиблих в аеропорту Мадрида

Іспанська влада повідомила про 153 загиблих в результаті катастрофи в аеропорту Мадрида, передає AFP. Раніше в різних джерелах повідомлялося, що жертвами інциденту стали 150 чоловік, натомість офіційна влада підтверджувала інформацію лише про 45 загиблих.

Крім того, як уточнила міністр транспорту Іспанії Магдалена Алварес (Magdalena Alvarez) на борту літака перебували 172 людини, зокрема 10 членів екіпажу. Іспанські ЗМІ, у свою чергу, повідомляли, що на борту лайнера - 178 осіб, з яких лише 27 рятувальникам вдалося врятувати.

Нагадаємо, що літак McDonnell Douglas MD-82 авіакомпанії Spanair готувався вилетіти з мадридського аеропорту "Барахас" в столицю острова Гран-Канарія Лас-Пальмас. Під час розгону лівий двигун літака спалахнув, лайнер виїхав за межі злітно-посадочної смуги і розвалився на кілька частин.

Лента.ру