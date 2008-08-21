НАТО обіцяє допомогти Грузії у відновленні обороноздатності

НАТО надасть допомогу Грузії у відновленні її обороноздатності.

Про це заявив спецпредставник Генерального секретаря Північноатлантичного альянсу в Центральній Азії і на Південному Кавказі Роберт СІМОНС, передає ІТАР-ТАРС.

«НАТО надасть допомогу Грузії по сімох напрямах. Альянс допоможе відновленню обороноздатності Грузії, в першу чергу це ППО і відновлення оборонної інфраструктури», - сказав Р.Сімонс.

Спецпредставник Генсека Альянсу зазначив, що НАТО виступає за територіальну цілісність Грузії і зробить усе для збереження єдності країни. Проте, за його словами, наразі головне завдання полягає в тому, щоб російські війська були виведені з Грузії, і Росія виконала дані обіцянки.