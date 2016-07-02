В ході атаки на кафе в Бангладеш вбито 26 людей. Всі загиблі заручники - іноземці

Як повідомляє Reuters з посиланням на заяву армії країни, всі загиблі заручники були іноземцями, більшість з них - громадяни Японії та Італії, передає Lenta.ru.

Читайте такожПоліція взяла штурмом кафе з заручниками в БангладешЗа офіційними даними, врятувати вдалося 13 осіб, у тому числі одного японця і двох громадян Шрі-Ланки.

Як повідомляв УНІАН, бойовики захопили заручників в кафе, розташованому в дипломатичному кварталі Дакки, увечері в п'ятницю, 1 липня. Нападники були озброєні вогнепальною зброєю та вибуховими пристроями. Проникнувши в заклад, вони вигукували: "Аллах акбар".

У ніч на суботу поліція провела спецоперацію по звільненню людей, в ході якої булои вбито щонайменше четверо силовиків і шість бойовиків.

Терористична організація "Ісламська держава", заявила, що атаку здійснило афільоване з нею місцеве угруповання.