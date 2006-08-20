У московському метро чоловік пропонував купити у нього вибуховий пристрій

У Москві затримано чоловіка, який пропонував пасажирам метро купити у нього вибуховий пристрій, повідомили "РІА Новости" в правоохоронних органах столиці.

За даними силових структур, 32-річний житель столиці був затриманий за оперативною інформацією біля будинку 39 по вулиці Новокузнецькій.

"До відділення міліції звернувся уродженець Киргизії, який повідомив, що на станції метро "Павелецкая-кольцевая" невідомий чоловік запропонував йому купити вибуховий пристрій", - розповів співбесідник агентства.

За 20 хвилин зловмисника було затримано, у нього виявили і вилучили циліндричний предмет. Експертиза встановила, що цей предмет є вибуховим пристроєм промислового виробництва - стандартним електpопідривником, що споряджений вибуховою речовиною масою 95 грамів.

За цим фактом порушено кримінальну справу. Затриманого помістили в ізолятор тимчасового утримання, ведеться слідство.