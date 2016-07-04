Григорій Лепс виступив на військовій базі в Сирії

"Для мене велика честь перебувати тут. Я їм щиро вдячний, цим хлопцям. Тому що, самі розумієте, дуже хотілося б, щоб не було втрат, і всі вони повернулися до своїх родин, дружинам, сестрам, братам, дітям", - сказав Лепс, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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З початку військової кампанії в Сирії російські виконавці регулярно приїжджають на військові бази. Перед російськими солдатами виступали Йосип Кобзон і Юлія Чичеріна, які до цього виступали на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році міністерство фінансів США ввело санкції проти Лепса, включивши його у список членів злочинного угруповання "Братське коло".