НАТО: поки російські військові є в Грузії, нормалізувати ситуацію неможливо

Північноатлантичний альянс закликає Росію вивести війська з території Грузії й повернути російських військових до статус-кво 6 серпня.

Заяву про це зробила представник альянсу Кармен РОМЕРО, повідомляє Грузія-online.

«Наша позиція полягає в тому, що військові повинні повернутися на існуючі до конфлікту позиції», - зазначила К.РОМЕРО.

За її словами, поки російські військові остаточно не вийдуть із території Грузії, нормалізувати ситуацію буде неможливо.

Грузія 8 серпня розпочала наведення конституційного порядку в Південній Осетії, після того, як цхінвальськими сепаратистами було знищено два грузинські села Прісі та Нулі. 9 серпня російські війська у складі понад 30 тис. військовослужбовців і до 1000 одиниць військової техніки вторглися на територію Грузії з метою захисту своїх громадян. Під час вторгнення російська сторона використовувала заборонені види зброї по мирному населенню Грузії - ракету середньої дальності "Іскандер" і касетні бомби. Росія знищила всі військові бази Грузії й окупувала половину її території.

Незважаючи на заяви російської сторони про виконання тристоронньої угоди, російські війська все ще контролюють деякі райони Західної Грузії, зазначає Грузія-online.