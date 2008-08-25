У Киргизії 26 серпня оголосили днем жалоби

У Киргизії 26 серпня оголошено днем трауру у зв`язку з авіакатастрофою літака в аеропорту Бішкека.

Як передає радіо «Свобода», про це заявив сьогодні Президент республіки Курманбек БАКІЄВ.

Напередодні було обнародувано список всіх 68 загиблих у катастрофі. У списку 22 живих - двоє членів екіпажу: другий пілот і стюардеса (раніше повідомлялося, серед живих командир екіпажа, а також, що всі члени екіпажа врятувалися).

Всього на борту було 83 пасажирів, шість членів екіпажа і представник департаменту повітряного транспорту Киргизії. Серед них були 24 громадяни Киргизії, 52 - Ірану, три - Казахстану, два - Канади, один громадянин КНР і один - Туреччині. У списку живих - 11 громадян Киргизії і 11 громадян Ірану.

На борту літака була молодіжна збірна Киргизії з волейболу (а не з баскетболу, як повідомлялося раніше). За наявною інформацією, кільком спортсменам з неї вдалося врятуватися.

Boeing 737-200 киргизької авіакомпанії Itek Air, орендований іранською компанією Aseman, виконував рейс з Бішкека до Тегерана. Незабаром після вильоту з аеропорту "Манас" екіпаж корабля повідомив на землю про технічні неполадки і запитав у диспетчерів посадку, проте не зміг долетіти до аеропорту. О 20:40 за місцевим часом літак спробував здійсниити вимушену посадку біля села Джанги-Джер за два кілометри від "Манаса", проте при маневрі втратив висоту і зайнявся.

Киргизька влада виключила версію теракту. За попередніми даними, сталася розгерметизація салону. На місці трагедії працює спеціальна комісія.