Українські туристи під час ДТП в Єгипті не постраждали

Громадяни України під час аварії туристичного автобуса, що сталася 24 серпня в Єгипті, не постраждали.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Арабській Республіці Єгипет.

Як повідомлялося, 24 серпня за 70 кілометрів від Каїру туристичний автобус, в якому перебували громадяни Росії, Білорусі, Угорщини та України, потрапив у ДТП.

Внаслідок інциденту загинув єгипетський охоронець, який супроводжував туристичну групу, троє громадян РФ зазнали незначних ушкоджень.