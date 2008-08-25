Українські туристи під час ДТП в Єгипті не постраждали
14:52, 25 серпня 2008Світ
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Загинув охоронець
Громадяни України під час аварії туристичного автобуса, що сталася 24 серпня в Єгипті, не постраждали.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Посольства України в Арабській Республіці Єгипет.
Як повідомлялося, 24 серпня за 70 кілометрів від Каїру туристичний автобус, в якому перебували громадяни Росії, Білорусі, Угорщини та України, потрапив у ДТП.
Внаслідок інциденту загинув єгипетський охоронець, який супроводжував туристичну групу, троє громадян РФ зазнали незначних ушкоджень.
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