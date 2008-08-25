Росія виходить з ряду угод щодо СОТ

Росія не бачить для себе можливості найближчими місяцями або цього року вступити в Світову організацію торгівлі(СОТ). Таку заяву зробив перший віце-прем`єр Росії Ігор Шувалов. В той же час Шувалов відзначив, що вступ у СОТ відповідає стратегічним інтересам країни, і російський уряд зробить все можливе, щоб переговори про приєднання РФ до організації увінчалися успіхом. На думку першого віце-прем`єра, заява міністра торгівлі США про складнощі, які чекатимуть Росію при вступі у СОТ, говорить про намір США затягнути цей процес.

Ігор Шувалов заявив, що Росія вийде з ряду сотівських угод - тих, що суперечать її інтересам , проте продовжить переговори про приєднання до організації. Російський прем`єр-міністр Володимир Путін також відзначив, що в процесі переговорів економіка країни несе велике навантаження.

Відносини Росії і США різко загострилися у зв`язку з війною в Південній Осетії. Зокрема, міністр торгівлі США Карлос Гутьєррес (Carlos Gutierrez) заявив, що військові дії Росії на території Грузії поставили під загрозу вступ РФ до СОТ і її членства в "великій вісімці".

Нагадаємо, Росія намагається вступити до СОТ з середини 1990-х років. РФ залишилося пройти тільки етап багатобічних переговорів, оскільки вона вже досягла двосторонніх домовленостей, необхідних для вступу у СОТ, зі всіма членами організації, зокрема з США і Грузією.

Лента.ру