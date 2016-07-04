Найбільшу партію кокаїну в історії Нової Зеландії знайшли в скульптурі коня
21:41, 04 липня 2016Світ
1156 0
Поліція Нової Зеландії виявила велику партію кокаїну - найбільшу в історії країни - всередині порожнистої скульптури у вигляді голови коня, інкрустованої стразами.
Всередині скульптури було заховано 35 контейнерів з кокаїном / скріншот
Про це повідомляє Російська служба BBC.
Читайте такожПоліція Колумбії вилучила вісім тонн кокаїну
За словами поліцейських, всередині неї було заховано 35 контейнерів з кокаїном по одному кілограму кожен.
На "чорному ринку" вилучена партія коштує близько 10 мільйонів доларів.
Внаслідок операції поліція заарештувала громадянина США і двох мексиканців.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter