Найбільшу партію кокаїну в історії Нової Зеландії знайшли в скульптурі коня

21:41, 04 липня 2016
Світ
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Поліція Нової Зеландії виявила велику партію кокаїну - найбільшу в історії країни - всередині порожнистої скульптури у вигляді голови коня, інкрустованої стразами.

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Про це повідомляє Російська служба BBC.

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За словами поліцейських, всередині неї було заховано 35 контейнерів з кокаїном по одному кілограму кожен.

На "чорному ринку" вилучена партія коштує близько 10 мільйонів доларів.

Внаслідок операції поліція заарештувала громадянина США і двох мексиканців.

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