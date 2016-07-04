Найбільшу партію кокаїну в історії Нової Зеландії знайшли в скульптурі коня

Про це повідомляє Російська служба BBC.

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За словами поліцейських, всередині неї було заховано 35 контейнерів з кокаїном по одному кілограму кожен.

На "чорному ринку" вилучена партія коштує близько 10 мільйонів доларів.

Внаслідок операції поліція заарештувала громадянина США і двох мексиканців.