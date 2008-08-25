США: Росія має поважати суверенітет Грузії

Визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії як самостійних, суверенних і незалежних держав з боку РФ буде "неприйнятним". З такою заявою виступив офіційний представник Держдепартаменту США Роберт Вуд. "Росія повинна поважати територіальну цілісність і суверенітет Грузії", - цитує Reuters слова представника Держдепу.

Представник адміністрації президента США Тоні Фратто зі свого боку заявив, що Білий дім переглядає "всі відносини" з Росією у зв`язку з проханням російських парламентаріїв до президента РФ Дмитра Медведєва визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії, передає агентство France Presse.