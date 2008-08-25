Саакашвілі має намір відбудувати Грузію за півтора роки

Уряд Грузії розробив 18-місячний план відновлення інфраструктури, яка постраждала в результаті бойових дій на території країни. Про це заявив президент Грузії Михайло Саакашвілі на надзвичайному засіданні уряду країни, яке в понеділок відбувся в Горі.

Для виконання цього плану створюється спеціальна урядова комісія. За словами Саакашвілі, перші три місяці підуть на мінімізацію шкоди, а подальші 15 місяців мають стати "періодом розбудови".

Саакашвілі доручив всім міністерствам і відомствам працювати в 24-годинному режимі, щоб в найкоротші терміни забезпечити "безперебійну роботу залізниці, портів, високовольтних ліній електропередачі та іншої інфраструктури".

Саакашвілі в оприлюдненому у понеділок інтерв`ю британській газеті The Financial Times оцінив збитки, завдані країні в результаті п`ятиденної війни з Росією, в два мільярди доларів. Раніше "Банк Грузії" називав цифру в один мільярд доларів. Уряд Росії, зі свого боку, оцінив збитки, завдані Південній Осетії, в 25 мільярдів рублів (понад мільярд доларів).

Повідомлялося також, пише Лента.ру, що грузинська влада ведуть переговори з Міжнародною фінансовою корпорацією і Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) про надання допомоги у віднбудові інфраструктури західних районів Грузії. П`ять мільйонів євро, які мають піти на харчування, забезпечення житлом і медичне обслуговування грузинських біженців, збирається виділити Грузії Євросоюз. Крім того, готовність надати допомогу відбудові економіки Грузії висловили країни "Великої сімки".