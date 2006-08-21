В Туреччині евакуйовано сотні іноземних туристів

У Туреччині поблизу курортів на узбережжі Середземного і Егейського морів бушують лісові пожежі, місцеві власті поки що не можуть взяти ситуацію під контроль.

Як передає РІА «Новости», за минулу добу на заході країни вигоріло близько 200 гектарів соснового лісу.

Минулої ночі з району лісових пожеж евакуйовано жителів двох сіл. Вогнища займання відмічені поблизу курорту Кушадаси на узбережжі Егейського моря. Вогонь бушує за 100 метрів від деяких житлових районів і за декілька кілометрів від курортної зони.

У неділю пожежа, що спалахнула в околицях античного міста Ефес у Туреччині, мало не знищила одну з реліквій християнства - будинок Святої Діви Марії. З району, де, за переказами, знайшла останній притулок Марія Богородиця, евакуйовані сотні іноземних туристів. Ніхто з них не постраждав.

Розповсюдженню вогню сприяє дуже спекотна погода. За даними синоптиків, температура в тіні у ряді районів Туреччини, зокрема на узбережжі Середземного моря, перевищує 40 градусів за Цельсієм.