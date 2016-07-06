Блер відреагував на доповідь Чілкота про вторгнення в Ірак

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер заявив, що він готовий нести повну відповідальність за будь-які помилки на тлі публікації доповіді Чілкота про участь Великобританії в очолюваному вторгненні США до Іраку в 2003 році. Про це повідомляє Associated Press.

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Блер підкреслив, що дані розвідки не фальсифікувалися і повторив своє твердження, що "краще було позбутися від Саддама Хусейна", ніж дозволити іракському лідеру утриматися у влади. Він заявив: "Я не вірю, що знищення Хусейна стало причиною тероризму, який сьогодні шириться на Близькому Сході або в яких-небудь інших регіонах".

Як відомо, сьогодні у Великобританії оприлюднено доповідь про участь країни в іракській кампанії 2003 року. У ній наголошується, що політика щодо Іраку будувалася на неперевірених відомостях і оцінках. Ірак зовсім не був, як стверджувалося тоді, загрозою, а відомості про нібито зброю масового ураження, що була у Саддама Хусейна, були неперевіреними.

Як повідомляв УНІАН, у рамках розслідування обставин участі країни у війні в Іраку депутати мають намір ініціювати судове переслідування стосовно Блера.