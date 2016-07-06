Доповідь: британський уряд недооцінив наслідки вторгнення в Ірак

Комісія для розслідування причин початку війни в Іраку була створена в 2003 році. Вона діє незалежно від уряду країни. Її очолює сер Джон Чилкот, який і оприлюднив доповідь, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У ньому наголошується, що політика щодо Іраку будувалася на неперевірених відомостей і оцінках.

Ірак зовсім не уявляв, як стверджувалося тоді, загрози, а відомості про нібито зброю, що була у Саддама Хусейна зброї масового ураження були неперевіреними.

У доповіді комісії йдеться, що британський уряд недооцінив наслідки вторгнення в Ірак і відправив свої війська в країну без підтримки більшості членів Ради Безпеки ООН.

У доповіді також наголошується, що рішення прем'єр-міністра Тоні Блера надіслати війська для участі в цій операції було одним з найбільш спірних моментів у зовнішній політиці країни за останні 50 років.

Як повідомляв УНІАН, у рамках розслідування обставин участі країни у війні в Іраку депутати мають намір ініціювати судове переслідування щодо Блера.