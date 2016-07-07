Меркель звинуватила РФ в порушенні принципу недоторканності кордонів

Виступаючи в бундестазі, Ангела Меркель також поклала на російську сторону відповідальність за "втрату довіри" між Європою і Росією, передає Бі-бі-сі. Вона підкреслила, що дії Росії налякали країни-члени НАТО на сході, у зв'язку з чим ті потребують підтримки альянсу.

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При цьому канцлер визнала, що у вирішенні питань безпеки в Європі без Росії не обійтися. "Ми єдині в думці, що довгострокової безпеки можна досягти лише разом з Росією", - сказала німецький канцлер.

Заяви Ангели Меркель пролунали напередодні саміту НАТО, який пройде у Варшаві з 8 по 9 липня. На ньому будуть обговорюватися способи зміцнення оборони альянсу.

Відносини між Росією і Заходом загострилися після анексії Криму і початку збройного конфлікту на Донбасі. На цьому тлі НАТО призупинило дію договору про співпрацю з Росією.