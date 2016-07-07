У Ватикані виправдали двох журналістів у справі про крадіжку секретних документів

"Засуджувати злочини, скоєні поза межами території папської держави особами, що не працюють на Святий престол, поза компетенцією трибуналу", - йдеться в ухвалі суду, передає kommersant.ru.

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Винними визнані іспанський прелат, колишній голова Комісії з моніторингу та стратегії економіко-адміністративної структури Святого Престолу монсеньйор Анхел Лусіо Вальєхо Бальда, засуджений до 18 місяців в'язниці, і його колишня помічниця Франческа Іммаколата Шаукі, якій дали 10 місяців. Жінці, яка нещодавно стала матір'ю, приведення у виконання запобіжного заходу призупинили.

Нагадаємо, журналісти опублікували книги, в яких Ватикан звинуватили у корупції та розтраті, після чого Ватикан висунув звинувачення у справі про витік інформації і публікації секретних документів.