У Ватикані виправдали двох журналістів у справі про крадіжку секретних документів
Трибунал Ватикану виправдав двох італійських журналістів - Джанлуїджі Нуцці і Еміліано Фіттіпальді - у справі про крадіжку секретних документів з канцелярії Папи Римського Франциска.
"Засуджувати злочини, скоєні поза межами території папської держави особами, що не працюють на Святий престол, поза компетенцією трибуналу", - йдеться в ухвалі суду, передає kommersant.ru.
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Винними визнані іспанський прелат, колишній голова Комісії з моніторингу та стратегії економіко-адміністративної структури Святого Престолу монсеньйор Анхел Лусіо Вальєхо Бальда, засуджений до 18 місяців в'язниці, і його колишня помічниця Франческа Іммаколата Шаукі, якій дали 10 місяців. Жінці, яка нещодавно стала матір'ю, приведення у виконання запобіжного заходу призупинили.
Нагадаємо, журналісти опублікували книги, в яких Ватикан звинуватили у корупції та розтраті, після чого Ватикан висунув звинувачення у справі про витік інформації і публікації секретних документів.