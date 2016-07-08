Кількість загиблих поліцейських в Далласі зросла до п'яти

10:11, 08 липня 2016
Світ
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У США кількість загиблих поліцейських після стрілянини під час масових акцій протесту проти вбивств афроамериканців зросла до п'яти.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на рапорт поліції Далласа.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про чотирьох застрелених поліцейських, ще семеро отримали поранення, троє з них перебувають у критичному стані.

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