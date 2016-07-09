Великобританія дозволила жінкам воювати на лінії фронту

Як повідомляє BBC, про зняття заборони на перебування жінок на передовій британський прем'єр-міністр Девід Кемерон оголосив на саміті НАТО у Варшаві.

Як пояснив Кемерон, він пішов на це за рекомендацією начальника генштабу британської армії Ніколаса Картера.

Згідно з діючими досі правилами проходження військової служби в британській армії, жінки могли служити в бойових підрозділах і брати участь в бойових діях, але з певними обмеженнями.

Наприклад, воювати в якості пілота, моряка або сапера жінки мали право, а як піхотинець або танкіст - в умовах можливого вступу з противником в ближній бій - ні.

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В арміях США, Канади, Ізраїлю та Австралії жінки також можуть виконувати бойові завдання нарівні з чоловіками. Британія поповнила список цих країн.

У британській армії діють дуже суворі вимоги до кандидатів на службу в бойових піхотних підрозділах.

Недавнє дослідження показало, що менше 5% військовослужбовців-жінок зможуть пройти відбір на посаду піхотинця.

Наприклад, новобранці повинні зробити на час марш-кидок на 8 миль (12,8 кілометра) з речовим мішком вагою 25 кілограмів, і це випробування вважається одним з найлегших.