В Японії проходять парламентські вибори (фото)

Вибори до верхньої палати парламенту почалися 10 липня в Японії: рівно о 7:00 за місцевим часом (1:00 за Києвом) відкрилися всі дільниці в 32 виборчих округах, повідомляє Росбалт.

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"Вибори до палати радників відбуваються раз на три роки, переобранню підлягає половина з 242 депутатів палати строком на шість років. За даними телеканалу NHK, за 121 депутатський мандат на нинішніх виборах боротимуться 389 кандидатів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за даними проведених раніше опитувань, найбільше шансів на перемогу на виборах, як і раніше, у правлячої в країні Ліберально-демократичної партії (ЛДП) на чолі з прем'єр-міністром Сіндзо Абе.

"У березні Демократична партія та Партія інновації - об'єдналися в нову Демократично-прогресивну партію (Мінсінто). До складу партії увійшли 156 законодавців, але цього недостатньо, щоб подолати переважну більшість правлячої коаліції ЛДП та партії Комейто", - резюмує видання.