Кількість жертв зіткнень у Південному Судані зросла до 272 осіб

Кількість загиблих у зіткненнях в столиці Південного Судану місті Джуба зросла до 272 осіб, повідомляє Росбалт з посиланням на урядове джерело.

Наголошується, що серед загиблих 33 мирних жителя.

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Раніше повідомлялося про 150 загиблих в результаті зіткнень між урядовими військами та опозицією. Підкреслювалося, що кількість жертв може зрости.

Минулої п'ятниці під час підготовки звернення до населення президента Південного Судану Сальви Кііра в його резиденції лунала стрілянина. Цьому передували зіткнення бійців сил опозиції та урядових військ.

Раніше повідомлялося, що з розташованих на околиці Джуби районів Гудель і Джебель, де знаходяться армійські казарми, долинали звуки стрілянини.