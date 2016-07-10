Сутички у Південному Судані: загинули більше сотні людей

У п'ятницю ввечері неподалік від резиденції президента країни Салва Кііра, де він проводив зустріч з віце-президентом і давнім політичним суперником Рієком Мачаром, спалахнула перестрілка.

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Як повідомляє Російська служба ВВС, за деякими даними між охороною президента та віце-президента виник конфлікт, що призвело до збройної сутички.

Згодом у місті почалися перестрілки з використанням важкого озброєння і навіть артилерії.

Як відомо, Південний Судан став незалежною країною, відокремившись від Судану в 2011 році.

В 2013 у країні почався збройний конфлікт між представниками панівної народності дінка, до якої належить президент Салва Кіір, і племені нуер, інтереси якого представляв Рієка Мачара.

Було зроблено багато спроб мирного врегулювання конфлікту, однак досягнуті угоди постійно порушувалися. Навіть після підписання договору про припинення збройного протистояння у серпні 2014 року в країні час від часу спалахували сутички між представниками двох етнічних угруповань.

У лютому цього року президент Салва Кіір оголосив про призначення Рієка Мачара віце-президентом.