Над Балтійським морем поблизу Латвії помітили російський військовий літак

Над Балтійським морем поблизу Латвії ідентифіковано російський військовий літак, повідомили Національні збройні сили (НЗС) країни.

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"Патрульні літаки над нейтральними водами Балтійського моря поблизу зовнішнього морського кордону Латвії сьогодні ідентифікували літак Збройних сил Росії", - сказано в повідомленні НЗС, передає ТАСС.

За даними Міністерства оборони Латвії, в 2015 році російські військові літаки і кораблі наближалися до кордонів Латвії понад 270 разів, а в 2014 році - понад 250 разів.