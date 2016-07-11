Ейфелеву вежу закрили через заворушення футбольних фанатів

Рішення закрити відвідувачам доступ до вежі було прийнято з міркувань безпеки, передає Росбалт.

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Раніше повідомлялося, що поблизу вежі хулігани підпалювали урни для сміття, транспортні засоби і закидали поліцейських пляшками та іншими предметами. Для утихомирення хуліганів поліції довелося застосувати сльозогінний газ і водомети. В ході заворушень було арештовано не менше 40 осіб.

Як повідомляв УНІАН, вчора відбувся фінальний матч Євро-2016, в якому французька збірна програла Португалії.