В Італії зросла кількість жертв лобового зіткнення потягів (відео)

Про це з посиланням на рятувальників повідомляє SkyNews.

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За словами поліцейських, аварія сталася на одинарній ділянці траси між містами Корато і Андріа.

"Деякі вагони повністю зім'яло, рятувальники витягують людей, розрізаючи метал, багато з них поранені", - додав начальник місцевої поліції Ріккардо Зінгаро.

Згідно з першими даними з місця катастрофи, в аварії загинули 10 осіб.