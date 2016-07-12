В Італії зросла кількість жертв лобового зіткнення потягів (відео)
15:55, 12 липня 2016Світ
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У зіткненні двох поїздів неподалік від міста Андріа на півдні Італії загинули 20 людей, десятки були поранені.
REUTERS
Про це з посиланням на рятувальників повідомляє SkyNews.
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За словами поліцейських, аварія сталася на одинарній ділянці траси між містами Корато і Андріа.
"Деякі вагони повністю зім'яло, рятувальники витягують людей, розрізаючи метал, багато з них поранені", - додав начальник місцевої поліції Ріккардо Зінгаро.
Згідно з першими даними з місця катастрофи, в аварії загинули 10 осіб.
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