На півдні Італії два потяги зіткнулися лоб в лоб, щонайменше 10 загиблих

В результаті лобового зіткнення потягів на півдні Італії загинули, щонайменше, десять осіб. Десятки отримали поранення.

На півдні Італії сталося лобове зіткнення двох поїздів, повідомляє РБК з посиланням на La Repubblica. Читайте такожНа Тайвані у потязі прогримів вибух: 21 постраждалий (фото) За даними Reuters, загинули, щонайменше, десятеро осіб. Агентство посилається на пожежників. Відзначається, що зіткнення сталося в провінції Барі в області Апулія.

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