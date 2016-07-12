На півдні Італії два потяги зіткнулися лоб в лоб, щонайменше 10 загиблих
14:01, 12 липня 2016Світ
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В результаті лобового зіткнення потягів на півдні Італії загинули, щонайменше, десять осіб. Десятки отримали поранення.
REUTERS
На півдні Італії сталося лобове зіткнення двох поїздів, повідомляє РБК з посиланням на La Repubblica.
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За даними Reuters, загинули, щонайменше, десятеро осіб. Агентство посилається на пожежників.
Відзначається, що зіткнення сталося в провінції Барі в області Апулія.
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