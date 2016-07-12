ООН: 300 тисяч жителів Алеппо знаходяться під загрозою смерті

Про це заявили в офісі ООН з координації гуманітарних питань, передає українська редакція "Німецької хвилі". Речниця ООН Алессандра Велуччі заявила, що єдина дорога до східного Алеппо була заблокована через посилення конфлікту між військами сирійського президента Башара Асада та озброєних сил опозиції.

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За оцінками організації, через це близько 300 тис.людей не можуть отримати продукти харчування та речі першої необхідності.

ООН "продовжує отримувати тривожні звіти про авіабомбардування та обстріли цивільних міст у західній та східній частинах Сирії", додала вона.