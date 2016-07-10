Бої за Алеппо в Сирії: під час обстрілів загинули 38 мирних жителів (фото)
У суботу сирійські опозиційні сили продовжили обстрілювати підконтрольну режиму Асада частину другого за величиною міста країни Алеппо.
Про це повідомляють спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини, передає Reuters.
Внаслідок обстрілу загинули щонайменше 38 осіб, серед них 14 дітей і 13 жінок.
Читайте такожУ ЗМі з'явився відеозапис того, як збили російський гелікоптер в Сирії
Урядові війська продовжують наступ, щоб повністю оточити утримувані опозицією райони міста.
Незважаючи на оголошене раніше перемир'я, війська Асада цього тижня продовжили наступ у бік єдиної дороги, яка веде в утримувану опозицією частину Алеппо – шосе Кастелло. За інформацією джерел, їх позиції зараз знаходяться в 500-1000 метрів від дороги.
Місто з населенням близько двох мільйонів осіб впродовж декількох років залишається розділеним між повстанськими силами і військами Асада. Повне захоплення його може стати одним із найбільших досягнень режиму Башара Асада.