Медведєв назвав 5 принципів зовнішньої політики Росії

Президент РФ Дмитро Медведєв в інтерв`ю російським федеральним телеканалам назвав п`ять принципів, на яких будуватиметься зовнішня політика Росії.

Перш за все, “Росія визнає першість основоположних принципів міжнародного права, які визначають відносини між цивілізованими народами”.

"Друге - світ повинен бути багатополярним. Однополярність неприйнятна".

По-третє, Росія не хоче конфронтації з жодною країною. "Росія не збирається ізолюватися. Ми розвиватимемо настільки, наскільки можливо, наші дружні відносини з Європою і США та з іншими країнами світу".

Безумовним пріоритетом зовнішньої політики Медведев назвав захист життя і гідності російських громадян, "де б вони не перебували". "Ми також захищатимемо інтереси нашого підприємницького співтовариства за кордоном. І всім повинно бути зрозуміло, що всі, хто здійснюватиме агресію, одержать відповідь".

П`ятим принципом Медведев назвав інтереси Росії в дружніх їй регіонах. "У Росії, як у інших країн світу, є регіони, в яких знаходяться привілейовані інтереси. У цих регіонах розташовані країни, з якими пов`язані дружні відносини".

Він також пояснив, що Росія буде "дуже уважна працювати в цих регіонах", уточнивши при цьому, що йдеться не тільки про прикордонні держави.

В інтерв`ю Медведєв також назвав незворотнім рішення про визнання незалежності Абхазії й Південної Осетії. За словами російського президента, ці дві республіки, з правового погляду, вже постали як нові незалежні держави. РФ будуватиме з ними союзницькі відносини і надати обом республікам необхідну допомогу в економічній, соціальній, гуманітарній і військовій сферах.