"По гарячих слідах": у зв'язку з терактом в Ніцці пройшли перші затримання

"Дві або три операції проходять зараз в Ніцці. У північній частині міста затримано одну особу, але ми не знаємо, хто це і за що його затримали", - цитує ТАСС повідомлення телеканалу I-Tele.

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Нагадаємо, в ніч на 15 липня 31-річний француз туніського походження на вантажівці в'їхав у натовп людей в Ніцці, які зібралися на набережній для святкування Дня взяття Бастилії.

Терорист проїхав по набережній близько двох кілометрів, давлячи людей, після чого був убитий в перестрілці з поліцією.

В результаті теракту загинули 84 людини, у тому числі 10 дітей. Серед загиблих є громадянин України.