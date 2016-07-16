В результаті вибуху бомби в турецькому парламенті поранено 12 осіб - ЗМІ

Про це повідомляє CNN Turk у своєму Twitter.

UPDATE State-run AA: 12 injured, 2 in critical state in bomb attack on Turkish Parliament. #TurkeyCoupAttempt — CNN Turk ENG (@CNNTURK_ENG) July 16, 2016

Як повідомляв УНІАН, в центрі Анкари стався потужний вибух, бомба влучила в будівлю парламенту.

Читайте такожТурецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, більшість причетних затримано

Пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

Після цього в Туреччині запровадили військовий стан і комендантську годину.

Через кілька годин турецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, а більшість причетних затримані.