В результаті вибуху бомби в турецькому парламенті поранено 12 осіб - ЗМІ

03:32, 16 липня 2016
Світ
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В результаті вибуху бомби в турецькому парламенті в ніч на 16 липня були поранені 12 осіб, з них 2 у важкому стані.

REUTERS

Про це повідомляє CNN Turk у своєму Twitter.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Анкари стався потужний вибух, бомба влучила в будівлю парламенту.

Читайте такожТурецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, більшість причетних затримано

Пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.

Після цього в Туреччині запровадили військовий стан і комендантську годину.

Через кілька годин турецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, а більшість причетних затримані.

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