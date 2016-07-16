В результаті вибуху бомби в турецькому парламенті поранено 12 осіб - ЗМІ
03:32, 16 липня 2016Світ
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В результаті вибуху бомби в турецькому парламенті в ніч на 16 липня були поранені 12 осіб, з них 2 у важкому стані.
REUTERS
Про це повідомляє CNN Turk у своєму Twitter.
UPDATE State-run AA: 12 injured, 2 in critical state in bomb attack on Turkish Parliament. #TurkeyCoupAttempt— CNN Turk ENG (@CNNTURK_ENG) July 16, 2016
Як повідомляв УНІАН, в центрі Анкари стався потужний вибух, бомба влучила в будівлю парламенту.
Читайте такожТурецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, більшість причетних затримано
Пізно ввечері 15 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим повідомив про спробу військового перевороту в країні.
Після цього в Туреччині запровадили військовий стан і комендантську годину.
Через кілька годин турецька розвідка заявила, що спроба військового перевороту відбита, а більшість причетних затримані.
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