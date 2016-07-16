Туреччина закрила прикордонні пункти пропуску з Болгарією - Reuters

04:12, 16 липня 2016
Світ
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Туреччина, у якій група військових заколотників спробувала здійснити державний переворот, закрила прикордонні пункти пропуску з Болгарією.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Болгарії.

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Також як повідомляють очевидці, ще два вибухи сталися у турецькому парламенті.

Водночас видання Hürriyet Daily News повідомляє, що група солдатів потрапила у будівлю цього видання та взяла у заручники декількох журналістів.

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