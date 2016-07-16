Кількість загиблих при спробі перевороту в Туреччині зросла до 90 осіб

У зв'язку зі спробою невдалого військового перевороту затримано 1374 військовослужбовеців збройних сил Туреччини, передає Анадолу. Загальне число затриманих військових досягло 1563.

Читайте такожПрезидент Туреччини закликав прихильників залишатися на вулицяхТим часом, турецький парламент зібрався на екстрене засідання.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про спробу перевороту в країні і в зверненні до народу закликав громадян "вийти на вулиці і допомогти зупинити беззаконня".