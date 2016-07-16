Заколотники у Туреччині на танку наїхали на протестувальника (відео)
18:42, 16 липня 2016Світ
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Турецькі військові, які намагалися влаштувати переворот, на танку наїхали на протестувальника, який став їм на заваді посеред дороги.
REUTERS
Відео, на якому видно, як один із заколотників на танку наїжджає на протестувальника, опублікувало AMCnews.
Судячи з відео, очевидці інциденту одразу кинулися на допомогу потерпілому.
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Раніше УНІАН повідомляв, що розпочата Генштабом ЗС Туреччини операція із затримання військовослужбовців, які взяли участь у перевороті, завершена.
Крім того, військові, які брали участь у спробі перевороту в Туреччині, стверджують, що сприймали те, що відбувається, як навчання.
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