Заколотники у Туреччині на танку наїхали на протестувальника (відео)

Відео, на якому видно, як один із заколотників на танку наїжджає на протестувальника, опублікувало AMCnews.

Судячи з відео, очевидці інциденту одразу кинулися на допомогу потерпілому.

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Раніше УНІАН повідомляв, що розпочата Генштабом ЗС Туреччини операція із затримання військовослужбовців, які взяли участь у перевороті, завершена.

Крім того, військові, які брали участь у спробі перевороту в Туреччині, стверджують, що сприймали те, що відбувається, як навчання.