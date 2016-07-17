Катастрофа A320 EgyptAir: самописець зафіксував слово "пожежа"
Комісія з розслідування катастрофи літака A320 авіакомпанії EgyptAir заявила, що в ході розшифровки записи мовного самописця експерти почули слово "пожежа".
"Комісія отримала дані мовного самописця і прослухала переговори в кабіні пілотів перед катастрофою. На записі чути слово "пожежа", - йдеться в заяві комісії.
Експерти підкреслюють, що поки рано говорити про причини загоряння і про те, де воно могло статися, повідомляє Російська служба ВВС.
Раніше повідомлялося, що в ході розшифровки мовних самописців підтвердилася інформація про задимлення на борту літака.
Літак А320авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс MS804 з Парижа в Каїр, зник з радарів вранці 19 травня. Через добу уламки літака і речі пасажирів були виявлені в Середземному морі в 300 кілометрах на північний захід від єгипетської Олександрії.
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На борту лайнера перебували 66 пасажирів і членів екіпажу, всі вони вважаються загиблими.
Причини катастрофи, як і раніше залишаються загадкою. Комісія з розслідування трагедії поки не виділила жодної з версій того, що сталося.