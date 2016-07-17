На Тайвані заарештовано іноземців, які вкрали з банкоматів понад 2 мільйонів доларів
На Тайвані заарештовано іноземців, які вкрали з банкоматів понад 2 млн дол.
Поліція Тайваню повідомляє, що їй вдалося затримати трьох із 16 іноземців, які обвинувачуються у зломі комп'ютерних систем низки банківських машин і знятті понад 80 мільйонів тайваньських доларів (понад 2 млн доларів готівкою), передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
Один із підозрюваних був заарештований у місцевому ресторані, після того як його впізнав поліцейський. Заарештований - громадянин Латвії.
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Двоє його спільників, які виявилися громадянами Румунії, були затримані в готельному номері.
Поліція стверджує, що у заарештованих виявлено понад половину вкрадених грошей.
Решта підозрюваних, у тому числі двоє громадян Росії, залишили Тайвань, заявляє поліція.
Як саме їм вдалося проникнути у програмне забезпечення банкоматів, наразі невідомо.