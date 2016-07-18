З'явилося відео штурму готелю Ердогана в Мармарисі
З'явилося відео, на якому зафіксовано перестрілку між турецькими заколотниками й охороною президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана в одному з готелів Мармариса.
Відеозапис опублікувало агентство Анадолу.
На відео чути звуки стрілянини, видно вертоліт над готелем і наслідки бою: розбиті вікна і сліди від куль.
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Раніше УНІАН повідомляв, що загін спецназу, який охороняв президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, зірвав спробу захоплення готелю в середземноморському місті Мармарис, в якому турецький лідер перебував на початку спроби перевороту.
Через півгодини після того, як Ердоган залишив готель у Мармарисі, туди прилетіли три вертольоти із сорока солдатами на борту, які збиралися «заарештувати або вбити» главу держави, проте зіткнулися з президентською охороною, передає Al Jazeera.
[Video] Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı anı pic.twitter.com/PytOrZyeAJ— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 17, 2016