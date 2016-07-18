Заколотники планували "заарештувати або вбити" Ердогана в Мармарисі - ЗМІ

Про це повідомив телеканал Al Jazeera з посиланням на листування бунтівників, передає РБК.

Через півгодини після того, як Ердоган залишив готель у Мармарисі, туди прилетіли три гелыкоптери із сорока солдатами на борту, які збиралися "заарештувати або вбити" главу держави, проте зіткнулися з президентською охороною, передає Al Jazeera.

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За даними CNN Turk, з гелікоптерів на тросах до готелю спустилися близько 25 озброєних солдатів.

Про те, що незабаром після від'їзду Ердогана з Мармариса, місця, де знаходився турецький лідер, стали атакувати путчисти, розповів Reuters високопоставлений турецький чиновник. За його словами, Ердоган "розминувся із смертю на хвилини".

Бізнес-джет, на якому Ердоган вилетів з Мармариса в Стамбул, під час польоту "турбували" два винищувачі F-16, однак президент зміг без наслідків долетіти до місця призначення, розповів Reuters інше високопоставлене джерело.

У листуванні заколотників, на яке посилається Al Jazeera, підтверджується, що головним організатором і натхненником путчу був колишній головком ВПС Туреччини Акин Озтюрк. Крім того, там йдеться про те, що в разі вдалого перевороту владу в Туреччині поділили б 80 осіб.