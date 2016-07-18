Суд Греції переніс засідання по справі турецьких військових, які втекли після спроби перевороту

Про це заявив заступник міністра оборони Греції Дімітріс Ваяс в інтерв'ю місцевому телебаченню, передає Анадолу. Він також зазначив, що Афіни зацікавлені у якнайшвидшому вирішенні цього питання.

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За його словами, Анкара має дуже серйозні підстави для вимоги про видачу учасників спроби перевороту в Туреччині.

"Процедури звернення за політичним притулком в середньому оформляються за 15-25 днів. Зволікання з вирішенням цього питання не в інтересах Греції", - підкреслив Дімітріс Ваяс.

За клопотанням адвокатів суд перенесено на четвер.