Суд Греції переніс засідання по справі турецьких військових, які втекли після спроби перевороту
16:50, 18 липня 2016Світ
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Питання щодо 8 турецьких військових, які втекли в Грецію після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині, буде вирішено в рамках грецького і міжнародного права.
REUTERS
Про це заявив заступник міністра оборони Греції Дімітріс Ваяс в інтерв'ю місцевому телебаченню, передає Анадолу. Він також зазначив, що Афіни зацікавлені у якнайшвидшому вирішенні цього питання.
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За його словами, Анкара має дуже серйозні підстави для вимоги про видачу учасників спроби перевороту в Туреччині.
"Процедури звернення за політичним притулком в середньому оформляються за 15-25 днів. Зволікання з вирішенням цього питання не в інтересах Греції", - підкреслив Дімітріс Ваяс.
За клопотанням адвокатів суд перенесено на четвер.
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