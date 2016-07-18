Перестрілка в Алмати: Reuters повідомив про збільшення кількості загиблих

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в міській лікарні.

Зазначається, що серед загиблих: четверо поліцейських, один цивільний, а також один із зловмисників.

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Як повідомляв УНІАН, за даними МВС Казахстану, у перестрілці загинули троє поліцейських і один цивільний.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв назвав надзвичайну подію терактом.