Перестрілка в Алмати: Reuters повідомив про збільшення кількості загиблих

17:04, 18 липня 2016
Світ
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Щонайменше шість осіб загинули і вісім дістали поранення внаслідок нападу на райуправління внутрішніх справ Алмати, в якому підозрюються ісламістські бойовики.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела в міській лікарні.

Зазначається, що серед загиблих: четверо поліцейських, один цивільний, а також один із зловмисників.

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Як повідомляв УНІАН, за даними МВС Казахстану, у перестрілці загинули троє поліцейських і один цивільний.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв назвав надзвичайну подію терактом.

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