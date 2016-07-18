Назарбаєв назвав терористичним актом перестрілку в Алмати, яка забрала життя 4 осіб

"Сьогодні в Алмати відбувся терористичний акт, який, на жаль, знову призвів до людських жертв. Висловлюю співчуття близьким загиблих і постраждалих, слід надати їм відповідну психологічну та матеріальну підтримку. Також по лінії правоохоронних органів доручаю вжити всі необхідні заходи в частині забезпечення правопорядку в місті", - цитує прес-служба резиденції президента Назарбаєва.

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Крім того, як наголошується, глава Казахстану закликав громадян не піддаватися на можливі провокації в інформаційному просторі.

"Зараз правоохоронні органи працюють, розбираються, ким були зловмисники і яку переслідували мету. Слід захистити місця масового скупчення громадян, вжити невідкладних заходів з надання медичної допомоги пораненим, терміново провести повне розслідування для встановлення осіб злочинців. Також необхідно регулярно інформувати населення Алмати і в цілому забезпечити громадський спокій", - сказав він.

Нагадаємо, у понеділок, 18 липня, в Алмати (Казахстан) біля Алмалинського районного управління внутрішніх справ відбулася перестрілка, в результаті якої загинули троє поліцейських і один цивільний.

Затримано двоє підозрюваних.