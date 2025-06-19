Мільярдер зазначив, що спадок отримають усі його діти, навіть ті, що зачаті внаслідок донорства сперми.

Мільярдер, засновник Telegram російського походження Павло Дуров зізгався, що нещодавно склав заповіт.

"Через захист свобод з'являється безліч ворогів, у тому числі у могутніх державах. Я хочу захистити своїх дітей, а також компанію Telegram, яку я заснував. Я хочу, щоб Telegram назавжди залишився вірним цінностям, які я відстоюю", - сказав він в інтерв'ю французькому журналу Le Point.

40-річний Дуров зазначив, що його діти не отримають доступу до його статків, доки не пройде "30 років із цього дня".

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Дуров бажає, щоб його діти "жили як нормальні люди", щоб вони навчилися довіряти один одному і будували своє життя самостійно, а також "могли творити, а не залежали від банківського рахунку".

Мільярдер додав, що у нього 106 дітей: шестеро офіційних від трьох жінок, решта зачата у 12 країнах світу від донорства сперми. Спадщину отримають усі. Ба більше, Дуров заявив, що один з його синів нещодавно народився, але він пропускає перші місяці життя малюка, адже не може покинути Францію без дозволу.

У Дурова проблеми - останні новини про арешт

Нагадаємо, що 24 серпня 2024 року в аеропорту Ле-Бурже під Парижем Павла Дурова затримали після прибуття з Азербайджану. Його арештували за запитом французької прокуратури у межах розслідування кіберзлочинної діяльності.

Мільярдеру висунули звинувачення у сприянні злочинності, поширенні наркотиків і дитячої порнографії, а також у відмові співпрацювати з владою.

28 серпня його звільнили під заставу 5–6 млн євро. Його зобов’язали регулярно з’являтися в поліції та заборонили залишати Францію. У березні 2025 року суд дозволив йому тимчасово повернутись до Дубаю.

Після арешту Telegram посилив модерацію, прибрав деякі спірні функції та налагодив співпрацю з правоохоронцями.

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