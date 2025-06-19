Росія постачала Ірану системи ППО, які виявилися безсилими перед атаками Ізраїлю.

Успішні удари Ізраїлю по Ірану змушують нервувати не тільки іранського лідера Алі Хаменеї. Як пише The Telegraph, швидкий крах систем протиповітряної оборони Ірану - деякі з яких були поставлені Росією - змушує військових начальників Володимира Путіна всерйоз турбуватися.

Як зазначає видання, під час атак на Іран досі жоден ізраїльський літак не був збитий, а поставлені Ірану Росією системи, серед яких зенітні ракетні комплекси С-300 і радіолокаційні системи Rezonans-NE, очевидно, безсилі зупинити ізраїльські ВПС.

"Для військових аналітиків це ще одна ознака того, що російські системи ППО, яких давно побоювався альянс НАТО, можуть бути не такими грізними, як здавалося", - наголошується в статті.

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Це вже підтверджувалося в Україні, коли британські ракети Storm Shadow успішно били на сотні миль углиб російської території. Українці також літали на американських літаках F-16 на спірній території, яка прикрита російською мережею ППО.

Джеймс Блек із дослідницького інституту Rand Europe каже, що на практиці "нещодавні ізраїльські атаки на Іран - і попередні удари в жовтні 2024 року - виявили обмеження протиповітряної оборони Ірану перед обличчям скоординованих авіаударів літаків західного виробництва", включно з літаками F-35.

"Це додасть незручних запитань, які українські удари по Росії вже порушили, щодо істинної потужності власної інтегрованої системи протиповітряної оборони Росії", - каже Блек.

Як зазначає колишній командувач армією Джастін Крамп, більшість країн НАТО тривалий час припускали, що російська протиповітряна оборона є достатньо потужною, щоб утримувати їх протягом тижнів або місяців у разі конфлікту.

Однак тепер це уявлення руйнується. І крім того, що це викликає занепокоєння у військовому плані, це може в кінцевому підсумку завдати шкоди продажам російської зброї на міжнародному рівні - потенційно на користь Китаю.

"Якщо люди дивляться на результати і думають, що російські технології не виправдали очікувань, я підозрюю, що багато країн можуть переключитися на те, що може запропонувати їм Китай", - додає Крамп.

Росія і конфлікт на Близькому Сході

Як раніше писали ЗМІ, Ізраїль протягом 48 годин після початку війни з Іраном забезпечив собі перевагу в повітрі. Це досягнення, яке гігантські російські ВПС не змогли забезпечити в Україні за 3,5 роки війни. І саме ця невдача є однією з причин, через яку російські війська загрузли в позиційній війні, зазнаючи величезних втрат.

Також CNN писав, що незважаючи на те, що внаслідок поразки Ірану Росія втрачає одного з найближчих союзників на Близькому Сході, однак цей конфлікт дуже вигідний Кремлю, оскільки, окрім збільшення фінансових потоків, створює нові точки для співпраці Росії та США.

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