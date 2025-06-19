Успішні удари Ізраїлю по Ірану змушують нервувати не тільки іранського лідера Алі Хаменеї. Як пише The Telegraph, швидкий крах систем протиповітряної оборони Ірану - деякі з яких були поставлені Росією - змушує військових начальників Володимира Путіна всерйоз турбуватися.
Як зазначає видання, під час атак на Іран досі жоден ізраїльський літак не був збитий, а поставлені Ірану Росією системи, серед яких зенітні ракетні комплекси С-300 і радіолокаційні системи Rezonans-NE, очевидно, безсилі зупинити ізраїльські ВПС.
"Для військових аналітиків це ще одна ознака того, що російські системи ППО, яких давно побоювався альянс НАТО, можуть бути не такими грізними, як здавалося", - наголошується в статті.
Це вже підтверджувалося в Україні, коли британські ракети Storm Shadow успішно били на сотні миль углиб російської території. Українці також літали на американських літаках F-16 на спірній території, яка прикрита російською мережею ППО.
Джеймс Блек із дослідницького інституту Rand Europe каже, що на практиці "нещодавні ізраїльські атаки на Іран - і попередні удари в жовтні 2024 року - виявили обмеження протиповітряної оборони Ірану перед обличчям скоординованих авіаударів літаків західного виробництва", включно з літаками F-35.
"Це додасть незручних запитань, які українські удари по Росії вже порушили, щодо істинної потужності власної інтегрованої системи протиповітряної оборони Росії", - каже Блек.
Як зазначає колишній командувач армією Джастін Крамп, більшість країн НАТО тривалий час припускали, що російська протиповітряна оборона є достатньо потужною, щоб утримувати їх протягом тижнів або місяців у разі конфлікту.
Однак тепер це уявлення руйнується. І крім того, що це викликає занепокоєння у військовому плані, це може в кінцевому підсумку завдати шкоди продажам російської зброї на міжнародному рівні - потенційно на користь Китаю.
"Якщо люди дивляться на результати і думають, що російські технології не виправдали очікувань, я підозрюю, що багато країн можуть переключитися на те, що може запропонувати їм Китай", - додає Крамп.
Росія і конфлікт на Близькому Сході
Як раніше писали ЗМІ, Ізраїль протягом 48 годин після початку війни з Іраном забезпечив собі перевагу в повітрі. Це досягнення, яке гігантські російські ВПС не змогли забезпечити в Україні за 3,5 роки війни. І саме ця невдача є однією з причин, через яку російські війська загрузли в позиційній війні, зазнаючи величезних втрат.
Також CNN писав, що незважаючи на те, що внаслідок поразки Ірану Росія втрачає одного з найближчих союзників на Близькому Сході, однак цей конфлікт дуже вигідний Кремлю, оскільки, окрім збільшення фінансових потоків, створює нові точки для співпраці Росії та США.