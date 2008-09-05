США: Росія сама себе ізолювала

Ніхто в адміністрації Джорджа БУША не намагається виставити Росію ворогом, але своїм діями в Грузії РФ ізолювала сама себе, заявив у четвер журналістам у Вашингтоні заступник офіційного представника Держдепартаменту США Роберт ВУД.

"Росія сама себе ізолює. США не намагаються виставити Росію ворогом, але ми стривожені її поведінкою і тим, що це означає для американо-російських взаємин", - цитує Р.ВУДА РІА Новости.

За словами американського дипломата, у Вашингтоні "стурбовані, звичайно ж, рядом кроків, які Росія зробила останнім часом, включаючи її напад на свого сусіда Грузію, і продовження нею дій в Грузії, які викликають у нас тривогу".

"Ми вивчаємо і розглядатимемо всі аспекти американо-російських відносин відносно того, як ми будемо просуватися вперед, але ніяких спроб виставити Росію як великого ворога у Вашингтоні не робляться. "Холодна війна" закінчилася", - підкреслив Р.ВУД.