Провал перевороту в Туреччині: Ердоган розповів про "серйозні промахи" в роботі розвідки та реформу армії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю Reuters розповів про серйозні проколи в роботі розвідки, які передували спроби військового перевороту минулого тижня.

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У своєму першому інтерв'ю після оголошення надзвичайного стану Ердоган заявив, що можлива нова спроба перевороту, але зараз "ми більш пильні".

"Абсолютно очевидно, що в нашій системі розвідки є значні прогалини і недоліки, немає сенсу намагатися приховати або заперечувати це. Я розповів про це голові національної розвідки", - додав президент Туреччини.

Засідання вищої Військової ради, головного органу, що здійснює нагляд за збройними силами, яке повинно було відбутися 1 серпня, може бути перенесено на тиждень, щоб проконтролювати процес реструктуризації армії. Головувати на засіданні буде прем'єр-міністр Туреччини, міністр оборони і начальник Генштабу.

"Всі вони працюють разом. Нова структура повинна з'явитися протягом дуже короткого терміну. Вона, я вважаю, принесе "свіжу кров" у збройні сили", - сказав Ердоган.

Як повідомляв УНІАН, президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану для розслідування справи про спробу військового перевороту.

За словами турецького президента, введення особливого режиму безпеки для "усунення загроз демократії, верховенства закону, прав і свобод наших громадян". Введення режиму НС означає, що з цього моменту президент та уряд зможуть приймати нові закони без парламенту.