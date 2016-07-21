США лише спостерігатимуть за ситуацією в Туреччині

Про це заявив речник Білого дому Джош Ернест, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Сполучені Штати не збираються здійснювати ретельний контроль за ситуацією у Туреччині", - сказав речник.

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Джош Ернст не коментував стан розгляду запиту Анкари щодо екстрадиції проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого влада Туреччини вважає ідеологом невдалого перевороту.

Як повідомляв УНІАН, парламент Туреччини формально схвалив введення на три місяці надзвичайного стану у країні. За проголосували 346 депутатів, 115 - проти.

Як пояснив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, подібний режим дозволить владі діяти швидше та ефективно викоренити прихильників путчу. Країна також призупиняє низку своїх зобов'язань за Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод.