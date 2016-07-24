Трамп закликав посилити перевірку приїжджих з Франції

Такі заходи він пропонує в якості засобу стримування атак в Сполучених Штатах, передає Associated Press.

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Він також визнав, що його пропозиція може обмежити в'їзд великої кількості людей в США, заявивши: "Можливо ми прийдемо до такого рішення".

Трамп також зазначив, що посилення контролю повинно поширюватися на громадян всіх країн, які часто піддаються терористичним атакам.